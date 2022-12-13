Президент Турции Эрдоган сообщил, что зерновая сделка продлена

Президент Турции поблагодарил ООН за работу над проектом.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу 18 марта о продлении зерновой сделки участниками черноморского соглашения. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед местным населением в городе Чанаккале, расположенном в западной части страны. Политик выразил благодарность усилиям генерального секретариата ООН по продлению договоренностей.

Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами - Россией и Украиной. Реджеп Тацип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов в Турции.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan