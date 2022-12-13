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Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов в Турции

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В Турции не видят в Финляндии такого терроризма, как в Швеции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что ожидает завершения ратификации официальной заявки Финляндии на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции, которые состоятся в стране 14 мая 2023 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами по итогам переговоров с финским коллегой.

Мы были вынуждены рассмотреть отдельно заявку Финляндии, так как там нет таких проявлений терроризма, как в Швеции... Я направил ноту в комиссию парламента, оттуда она будет передана в генассамблею.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган сообщил о постоянных контактах с Путиным и Зеленским.

Фото и видео: YouTube / Global News

 

Теги: ратификация, реджеп тайип эрдоган, турция, финляндия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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dalbine anaralas
Сегодня 9:58

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