Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов в Турции

В Турции не видят в Финляндии такого терроризма, как в Швеции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что ожидает завершения ратификации официальной заявки Финляндии на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции, которые состоятся в стране 14 мая 2023 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами по итогам переговоров с финским коллегой.

Мы были вынуждены рассмотреть отдельно заявку Финляндии, так как там нет таких проявлений терроризма, как в Швеции... Я направил ноту в комиссию парламента, оттуда она будет передана в генассамблею. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган сообщил о постоянных контактах с Путиным и Зеленским.

Фото и видео: YouTube / Global News