Эрдоган сообщил о постоянных контактах с Путиным и Зеленским

Глава Турции выступил за переговоры между Москвой и Киевом.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что он постоянно контактирует с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. В Анкаре пояснили, что власти намерены и далее продолжать мирные усилия для организации переговоров между Москвой и Киевом. Такой информацией политик поделился с участниками внеочередного саммита рганизации тюркских государств.

Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с господином Путиным и господином Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan