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Эрдоган сообщил о постоянных контактах с Путиным и Зеленским

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Глава Турции выступил за переговоры между Москвой и Киевом.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что он постоянно контактирует с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. В Анкаре пояснили, что власти  намерены и далее продолжать мирные усилия для организации переговоров между Москвой и Киевом. Такой информацией политик поделился с участниками внеочередного саммита рганизации тюркских государств.

Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с господином Путиным и господином Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan

Теги: владимир зеленский, владимир путин, переговоры, реджеп тайип эрдоган
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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