Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции

Президент Турции публично подписал документы о всеобщем голосовании, намеченном на 14 мая.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении президентских выборов в стране. Всеобщее голосование запланировано на 14 марта. Торжественное подписание документа прошло в публичном поле, мероприятие транслировалось местными телеканалами из резиденции лидера страны Бештепе, расположенной в Анкаре. Ранее на фоне общественных дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны Эрдоган подтвердил, что дата выборов не изменится. Единственным оппонентом действующего президента является кандидат от "Республиканского альянса" , лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. В настоящее время результаты предвыборных опросов не могут выявить фаворита гонки. Эксперты говоря о том, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, в которых погибли более 46 тысяч граждан.

Эрдоган подтвердил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan

