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Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции

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Президент Турции публично подписал документы о всеобщем голосовании, намеченном на 14 мая.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении президентских выборов в стране. Всеобщее голосование запланировано на 14 марта. Торжественное подписание документа прошло в публичном поле, мероприятие транслировалось местными телеканалами из резиденции лидера страны Бештепе, расположенной в Анкаре. Ранее на фоне общественных дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны Эрдоган подтвердил, что дата выборов не изменится.  Единственным оппонентом действующего президента является кандидат от "Республиканского альянса" , лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.  В настоящее время результаты предвыборных опросов не могут выявить фаворита гонки. Эксперты говоря о том, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, в которых погибли более 46 тысяч граждан.

Эрдоган подтвердил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan
 

Теги: президентские выборы, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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