Эрдоган подтвердил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Действующий президент исключил возможность переноса выборов главы Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил тот факт, что всеобщие выборы на территории страны запланированы на 14 мая 2023 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед местными законодателями на заседании политической партии.

Время близится. Знайте, что народ сделает все необходимое 14 мая. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что ранее турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на собственные источники сообщил зрителям о том, что на фоне серии разрушительных землетрясений всеобщие выборы в Турции могут быть отложены. По предварительным сведениям,речь шла о задержке от шести месяцев до одного года. С подобной инициативой, согласно материалу СМИ, должна была выступить высшая избирательная комиссия (YSK) по просьбе правящей политической партии.

В Турции после землетрясений спасены 8 тыс. человек, находившихся под завалами.

Фото и видео: YouTube / ÜLKE TV