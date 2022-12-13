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В Турции после землетрясений спасены 8 тыс. человек, находившихся под завалами

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Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о последствиях подземных толчков для страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о спасении в стране после землетрясений 8 тысяч человек,  которые находились под завалами. Соответствующее видеообращение главы государства было опубликовано местными телеканалами. Он обратился к посланием к участникам Всемирного правительственного саммита, который 14 февраля открылся в Дубае. Политик добавил, что страна намерена в ближайшее время залечить свои раны, которые нанесены "бедствием века". Чиновники стремятся скорее восстановить все разрушенные города Гуманитарную и прочую помощь Анкаре направили более 100 государств мира, а также выразили слова соболезнования.

По мере разбора завалов из обломков тысяч обрушившихся домов число погибших растет. Всего спасены более 8 тыс. человек. Пострадали более 81 тыс. человек, значительная часть из которых уже выписана из больниц.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Самые разрушительные землетрясения в истории Турции.

Фото и видео: YouTube / Habertürk TV

Теги: землетрясение, реджеп тайип эрдоган, турци я
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Unloncuh Smacuabcap
Сегодня 14:33

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