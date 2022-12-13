История пяти самых разрушительных землетрясений в Турции за последнее столетие

Эрдоган заявил, что землетрясения 6 февраля в Турции оказались в три раза мощнее катастрофы 1999 года.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения недалеко от турецкого города Газиантеп. Их магнитуда достигла 7,8 (в 04:17) и 7,5 (в 13:24).

Подземные толчки всегда влекут за собой тяжелые последствия. В Турции после произошедшего насчитывается примерно 21 тыс. жертв и почти 63 тыс. раненых, также есть значительные разрушения в инфраструктуре и архитектуре.

Piter.tv собрал информацию о пяти самых разрушительных землетрясений Турции за последнее столетие.

Эрзинджан

Самый сильный толчок ХХ века произошел в Эрзинджане 26 декабря в 1939 году. Магнитуда составила 7,9 по шкале Рихтера. 100 тыс. человек получили ранения, около 33 тыс. погибли (в т. ч. от обморожений). Разрушилось почти 117 тыс. строений.

Провинцию отстроили практически с нуля после землетрясения и превратили в туристическую локацию с горнолыжным курортом, рафтингом и неповторимой выпечкой.

Ван

До 24 ноября 1976 года жители провинции Ван занимались "чудищем" местного озера: делились друг с другом мифами о нем, не выпускали из рук камеру и ожидали его выхода в люди… Но в один день все изменилось: землетрясение магнитудой 7,0 опередило водяного гостя. Погибли 3 640 человек, которые так и не узнали правды о соседе.

Измит

Магнитуда Измитского землетрясения - 7,6 по шкале Рихтера. Трагедия произошла 17 августа 1999 года. Протяженность разлома измеряют от города Дюздже по направлению к Мраморному морю. Столкновение толчка с водой привело и к цунами: высота волн достигала трех метров. Официальные данные гласят, что стихийное бедствие забрало 17 тыс. жизней.

Интересно, что толчки не затронули мечеть Новой Пятницы, которая была возведена в XVI веке.

Снова Ван

23 октября 2011 года произошло второе сильнейшее землетрясение возле города Ван. Магнитуда достигла 7,1. В результате погибли 604 человека, а 600 тыс. жителей остались без дома. Мощный афтершок (повторный толчок) магнитудой 6,0 произошел уже 24 октября в 20:45. Землетрясение ощущалось и в Армении.

9 ноября того же года толчки повторились. Эпицентр находился в 15 км от Вана. Погибли 60 человек.

Несколько лет после катастрофы провинция напоминала стройку: реставрация большинства зданий не могла пройти за месяц. Амбиции властей и местных жителей расширились до того, что сейчас Ван – один из туристических центров Турции.

Эгейское море

Его побережье всегда пользовалось спросом у гостей страны наравне с курортными городами, которые омываются Чёрным морем. Популярен и маршрут "Турция – Греция". Но 30 октября 2020 года в 14:51 и местные, и туристы столкнулись с землетрясением магнитудой до 7,0. Город Сеферихисар пострадал от цунами. Были ранены 1034 человека, 116 ушли из жизни.

Ранее на Piter.tv: Эрдоган заявил, что землетрясения 6 февраля в Турции оказались в три раза мощнее катастрофы 1999 года.

Материал для Piter.tv подготовила Александра Шалягина

Фото: Телеграм / SHOT