Эрдоган: Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек

Глава страны рассказал о последней сводке жертв и пострадвавших.

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства выступил перед СМИ с очередной сводкой о последствиях подземных толчков и работам по ликвидации последствий стихийного бедствия. Политик напомнил собравшимся о том, что ранеными и травмированными остаются более 80 тысяч граждан. Сейчас лидер республики лично находится на территории одной из пострадавших провинций Диярбакыр.

Двадцать одна тысяча 43 гражданина погибли и 80 тысяч 97 граждан получили ранения. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что землетрясение с магнитудой 7,7 произошло на юго-восточной части Турции в понедельник утром. По словам Эрдогана, это событие стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки привели за собой афтершоки. Их ощутили жители десяти провинций, а также соседние государства.

Эрдоган заявил, что землетрясения 6 февраля в Турции оказались в три раза мощнее катастрофы 1999 года.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan