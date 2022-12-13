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Эрдоган заявил, что землетрясения 6 февраля в Турции оказались в три раза мощнее катастрофы 1999 года

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Глава Турции рассказал о том, что последствия разрушений есть в 500 км от эпицентра.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение в Турции с катастрофой 1999 года. В ходе своего рабочего визита в один из пострадавших регионов страны  Диярбакыре, глава государства отметил, что трагедия 2023 года стала в три раза мощнее, чем те поземные толчки, которые власти фиксировали в районе Мраморного моря в 1999 году. Текущая обстановка привела к разрушениям даже на расстоянии в 500 километров от эпицентров стихийных бедствий.

Землетрясения, произошедшие 6 февраля, в три раза мощнее запомнившихся всей стране катастрофы 1999 года. Разрушений также в три раза больше.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Оно стало самым сильным в республике с 1939 года.

Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения за год.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan

Теги: диярбакыр, землетрясение, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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