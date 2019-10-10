Эрдоган заявил о праве Турции проводить операцию в Сирии

Политик рассказал о договоренности, которая была достигнута еще в 1998 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что имеет право проводить операцию в Сирии. Политик основывается на соглашении 1998 года, подписанное двумя странами в Адане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью в издании Yeni Safak.

По мнению главы Турции, воздушное пространство над Сирией не принадлежит США. Поэтому решать вопросы относительно его использования вправе только президент Сирии Башар Асад.

Согласно договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов на территории Сирии говорит Эрдоган

Реакция стала ответной мерой на заявление Трампа о том, что ввод войск стало для Турции "плохой идеей".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME