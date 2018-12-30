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Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий
Сегодня, 13:57
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Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий

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По его словам, самолеты-амфибии "очень существенно влияют на тушение пожаров".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным покупку самолетов-амфибий. Об этом он сообщил журналистам по возвращении с саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам Эрдогана, самолеты-амфибии "очень существенно влияют на тушение пожаров". Он напомнил, что турецкие власти уже профинансировали покупку авиатехники, оборудованной для тушения пожаров.

Ранее мы сообщали, что Эрдоган официально вступил в должность президента Турции в третий раз.

Фото: YouTube / Haber Global

Теги: владимир путин, президент россии, президент турции, реджеп тайип эрдоган, самолет-амфибия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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