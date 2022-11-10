Эрдоган заявил о доверительных отношениях с Путиным

Глава Турции объяснил, как смог договориться с коллегой из Москвы по зерновому вопросу.

Турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган заявил о доверительных отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Политик пояснил, что в противном случае было бы невозможно возобновить участие РФ в "зерновой сделке" по Черному морю. Лидер страны вспомнил и о вопросе, касающегося строительства атомной электростанции в Аккую, Синоп.

Это политика лидеров, которую мы реализовали с уважаемым господином Путиным. Конечно же, без доверительных отношений это было бы невозможно. Доверительные отношения и уважение друг к другу, которое сложилось у нас, подталкивает принятию к такого рода решений. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что Москва еще 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины после террористической атаки киевского режима на корабли Черноморского флота и гражданские суда, размещенные в акватории Севастополя. Позже Министерство по обороне сообщило о возобновлении участия страны в международных договоренностях. Кремль отметил, что Украина дала письменные гарантии того, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях.

Эрдоган: Анкара продолжает посреднические усилия по Украине.

Фото и видео: YouTube/ Recep Tayyip Erdoğan