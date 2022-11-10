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Эрдоган: Анкара продолжает посреднические усилия по Украине

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В Турции оценили решение России покинуть правый берег Днепра в Херсоне.

Анкара продолжает посреднические усилия по урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление глава государства сделал перед журналистами, находясь в аэропорту Эсенборга в столице Турции, перед вылетом в Самарканд. Глава государства пояснил, что сейчас у него нет конкретных сроков о том, когда проблема будет решена. 

Наши посреднические усилия продолжаются без перерыва. Последнее решение российской стороны по Херсону – положительный момент, значимое решение.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган: в Турции поддерживают членство Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube/ Recep Tayyip Erdoğan

Теги: реджеп тайип эрдоган, турция, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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