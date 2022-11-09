Эрдоган: в Турции поддерживают членство Швеции в НАТО

Президент Турции оценил шаги Швеции по вступлению в военный альянс.

Турция рассчитывает на вступление Швеции в НАТО, но при этом Анкара ждет от страны конкретных шагов по выполнению мадридского меморандума по членству в Североатлантическом военном альянсе. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой шведского правительства Ульфом Кристерссоном сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Мы искренне надеемся на выполнение Швецией меморандума о вступлении в НАТО. Мы ждем конкретных шагов, которые будут отвечать духу союзничества в наших отношениях. Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции

Политик напомнил СМИ о том, что в Анкаре в первую очередь ожидают от северного государства устранения опасений, касающихся вопросов противостояния тем организациям, которые в Турции относят к террористическим.В частности, речь идет о таких запрещенных в стране движениях как Рабочая партия Курдистана (РПК), ФЕТО. В Турции нашли положительным сигналом со стороны Швеции отмену страной ограничения военных поставок.

Эрдоган заявил, что Шольц теперь выступает за поиск общего языка с Путиным.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan