Эрдоган заявил, что Шольц теперь выступает за поиск общего языка с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц теперь выступает за поиск общего языка с российским лидером Владимиром Путиным. В эфире местного телеканала A-Haber политик отметил, что Берлин изменил свою позицию в отношении контактов с Москвой, так как для решения мировых проблем требуется заниматься дипломатией между политическими лидерами. Этот вопрос, по словам Эрдогана, имеет "решающее значение".
Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки.
Фото и видео: Telegram / Хайлайт
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