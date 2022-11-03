Эрдоган заявил, что Шольц теперь выступает за поиск общего языка с Путиным

В Турции полагают, что Германия изменила позицию по России.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц теперь выступает за поиск общего языка с российским лидером Владимиром Путиным. В эфире местного телеканала A-Haber политик отметил, что Берлин изменил свою позицию в отношении контактов с Москвой, так как для решения мировых проблем требуется заниматься дипломатией между политическими лидерами. Этот вопрос, по словам Эрдогана, имеет "решающее значение".

Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт