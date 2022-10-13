Речь идет о сделке, согласованной в июле в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане.

Речь идет о сделке, согласованной в июле в Стамбуле. Тогда в столице Турции подписали два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Пакет документов предполагает обязательства ООН снять ограничения на экспорт российской продукции и определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Мы полны решимости укреплять и продолжать Стамбульский меморандум и транспортировать российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны через Турцию. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции.

Видео: kremlin.ru