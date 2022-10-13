Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продолжение продуктовой сделки. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане.
Речь идет о сделке, согласованной в июле в Стамбуле. Тогда в столице Турции подписали два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Пакет документов предполагает обязательства ООН снять ограничения на экспорт российской продукции и определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
Мы полны решимости укреплять и продолжать Стамбульский меморандум и транспортировать российское зерно и удобрения в нуждающиеся страны через Турцию.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции.
Видео: kremlin.ru
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