Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции

Президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану идею создания газового хаба в Турции. Об этом он заявил на встрече со своим коллегой на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Путин отметил, что Россия и Турция могли бы спокойно регулировать цены на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски. Также глава государства отметил, что нынешняя стоимость топлива заоблачная.
Ранее Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому урегулированию.
Видео: kremlin.ru
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