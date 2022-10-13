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Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции

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Он отметил, что Россия и Турция могли бы спокойно регулировать цены на рыночном уровне.

Президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану идею создания газового хаба в Турции. Об этом он заявил на встрече со своим коллегой на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Путин отметил, что Россия и Турция могли бы спокойно регулировать цены на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски. Также глава государства отметил, что нынешняя стоимость топлива заоблачная.

Ранее Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому урегулированию.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, газовый хаб, президент россии, президент турции, реджеп тайип эрдоган
Категории: Лента новостей, Новости России,

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