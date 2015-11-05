Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому урегулированию

Президент РФ Владимир Путин рассказал о позиции Москвы по палестино-израильскому урегулированию. Об этом он заявил на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
По словам главы государства, позиция России по этому вопросу носит принципиальный характер и не меняется. Он подчеркнул, что Москва выступает за справедливое урегулирование на международно-правовой базе. Путин заверил Аббаса в том, что палестинские власти могут быть уверены в неизменности этой позиции.
Ранее Путин заявил, что отношения между Катаром и Россией развиваются успешно.
Фото: kremlin.ru
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