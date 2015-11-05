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Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому урегулированию
Сегодня, 12:44
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Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому урегулированию

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По его словам, позиция России по этому вопросу носит принципиальный характер и не меняется.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о позиции Москвы по палестино-израильскому урегулированию. Об этом он заявил на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По словам главы государства, позиция России по этому вопросу носит принципиальный характер и не меняется. Он подчеркнул, что Москва выступает за справедливое урегулирование на международно-правовой базе. Путин заверил Аббаса в том, что палестинские власти могут быть уверены в неизменности этой позиции.

Ранее Путин заявил, что отношения между Катаром и Россией развиваются успешно.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, израиль, конфликт, палестина, позиция, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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