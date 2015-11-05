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Путин: отношения между Катаром и Россией развиваются успешно

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Глава государства отметил, что объем товарооборота имеет хорошую тенденцию к увеличению.

Отношения между Катаром и Россией развиваются успешно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Эмиром Катара Тамимом Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Глава государства отметил, что объем товарооборота имеет хорошую тенденцию к увеличению. По его словам, благодаря участию катарских властей осуществляется и инвестиционная деятельность в разных направлениях. К ним президент отнес фармацевтику, производство удобрений, инфраструктуру.

Мне кажется, что это очень интересно, и мы будем продолжать с удовольствием это делать.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, отношения, президент россии, тамим аль тани, эмир катара
Категории: Лента новостей, Новости России,

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