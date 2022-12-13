Эрдоган заявил, что землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года

Президент страны посетил центр управления работами по восстановлению провинций и помощи гражданам.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сегодняшнее землетрясение в стране стало самым мощным с 1939 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего посещения пункта управления по координации работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. Политик пояснил, что подземные толчки произошли в 04:17 утра по местному времени (совпадает с московским), а их магнетуда достигла уровня в 7,7 баллов. Эксперт уведомил СМИ о том, что свыше 45 государств по всему миру предложили Анкаре помощь в устранении последствий трагежии. Внутри страны над решением этого вопроса занимаются девять тысяч специалистов.

Сегодня ночью в 04.17 нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

В Диярбакыре спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan