В Диярбакыре спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка

Семилетний ребенок сейчас госпитализирован.

В турецкомДиярбакыре местные спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей", которые находятся на месте событий. Известно, что семилетний пострадавший смог выжить, он находился под обломками разрушенного здания семь часов после произошедшего землетрясения в регионе. Его обнаружили в районе Багджылар, в западной части города. В настоящее время несовершеннолетний пациент передан в руки медицинского персонала. До машины скорой помощи завернутого в одеяло ребенка передавали местные жители.

Напомним, что подземные толчки с общей магнитудой произошли по стране в 04:17 утра по местному времени (Совпарадет с московским). Эпицентром землетрясение стала провинция Кахраманмараш. Стихийное бедствие привело к значительнвм разрушениям в ряде городов по стране, как минимум в семи регионах. На текущий момент жертвами признаны 284 человека, пострадали почти две с половиной тысячи граждан.

СМИ: землетрясение в Турции разрушило единственную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Хатай.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости