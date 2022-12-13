Эрдоган: поставка танков на Украину является рискованной

В Турции негативно относятся к эскалации конфликта в Европе.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставка западных танков на Украину является рискованной инициативой, которая никак не способствует урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала TRT.

Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам. Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции

Напомним, что после долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Вооруженным силам Украины немецкое правительство согласилось с международными союзниками направить боевые машины собственного производства Leopard 2. Партнерами планируется сформировать два танковых батальона. Глава министерства по обороны Борис Писториус отметил, что на первом этапе Берлин передаст киевскому режиму роту из 14 боевых машин типа A6, которые сейчас находятся в запасах бундесвера.

Эрдоган рассказал о сотрудничестве Турции и России по поставкам зерна.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan