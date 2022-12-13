Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным переработку и доставку зерна РФ нуждающимся странам

Глава Турции сообщил о договоренностях с коллегой из Москвы.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским президентом Владимиром Путиным доставку российского зерна нуждающимся странам, а также вопрос переработки сельскохозяйственной продукции в муку. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед местными журналистами в Анкаре.

Они хотят от нас поставки зерна нуждающимся странам, а мы займемся переработкой их в муку и доставкой бедным странам в Африке. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что лиднр РФ упоминал о том, что Африку из РФ было направлено почти 12 млн тонн зерна, несмотря на все введенные Западом рестрикции и ограничения. Политик указал на то, что с 1 августа 2022 года по 20 сентября 2023 года с территории Украины вышли 827 судов, но только три миллионов тонн зерновых направились в Африку, а 1,3 млн — в беднейшие африканские страны.

Президент Турции Эрдоган сообщил, что зерновая сделка продлена.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan