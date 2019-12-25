Эрдоган захотел провести саммит Турция - Сербия - Босния и Герцеговина

Мевлют Чавушоглу рассказал о планах президента Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести саммит Турция - Сербия - Босния и Герцеговина. Соответствующее заявление сделал глава местного внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

В удобное время наш лидер хочет провести саммит Турция – Сербия – Босния и Герцеговина. В наших контактах сербский лидер Александр Вучич выразил такую готовность. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году. После этого на территории страны началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов. Боевые действия длились до 1995 года. Согласно различным источникам, количество погибших в трагедии достигает более ста тысяч человек. Позже сторонами было Дейтонское соглашение, по итогам которого сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко.

МИД Турции: Анкара ведет объективную политику относительно санкций.

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