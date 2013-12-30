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МИД Турции: Анкара ведет объективную политику относительно санкций
Сегодня, 12:45
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МИД Турции: Анкара ведет объективную политику относительно санкций

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Мевлют Чавушоглу рассказал о взвешенности Турции в принятии решений.

Анкара ведет объективную политику относительно санкций. Такое мнение высказал турецкий министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем  Лавровым, проведенной по завершению рабочей встречи в столице. При этом чиновник признает, что подключение страны к западным ограничениям в адрес Москвы может вызывать у киевского режима обеспокоенность. По мнению эксперта, внешняя политика Турции является сбалансированной.

Наша позиция, неподключение к санкциям, может вызывать беспокойство, в том числе у Украины. Но необходимо признать, что позиция Турции сбалансированная и объективная.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Руководитель местного МИД отметил, что Турция определяет свою политику только самостоятельно, а также вне зависимости от чужих мнений и позиций.

Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку встречи на высшем уровне между Россией и Турцией.

Фото и видео: МИД России

Теги: мевлют чавушоглу, мид, санкции, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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