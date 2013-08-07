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Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку встречи на высшем уровне между Россией и Турцией

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Глава МИД РФ рассказал о том, что Путин и Эрдоган увидятся на Совете сотрудничества.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку встречи на высшем уровне между Москвой и Анкарой. Соответствующее заявление министр иностранных дел РФ сделал в рамках брифинга с журналистами, созванного по завершению общения делегаций в Анкаре. Известно, что президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин должны будут увидеться во время девятого заседания Совета сотрудничества высшего уровня.

Обсудили график предстоящих политических контактов на разных уровнях между правительствами наших стран и в других форматах. Конечно же, говорили о том, как идет подготовка очередной встречи на высшем уровне.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: мевлют чавушоглу, мид, сергей лавров, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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