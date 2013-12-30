Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в национальных валютах. По информации от чиновника, данной журналистами на брифинге в Анкаре, процесс экономического сотрудничества по данному вопросу находится в продвинутой стадии. По мнению дипломата, РФ и Турция имеют хорошие перспективы по взаимным расчетам.
Мы также обсуждаем перспективы использования в Турции российской платежной карты "Мир", что безусловно позволит восстанавливать туристические потоки до пандемийного уровня.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: спецоперация на Украине продвигается по плану.
Фото и видео: МИД России
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