Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах

Глава МИД РФ рассказал о взаимных расчетах и работе системы "МИР".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в национальных валютах. По информации от чиновника, данной журналистами на брифинге в Анкаре, процесс экономического сотрудничества по данному вопросу находится в продвинутой стадии. По мнению дипломата, РФ и Турция имеют хорошие перспективы по взаимным расчетам.

Мы также обсуждаем перспективы использования в Турции российской платежной карты "Мир", что безусловно позволит восстанавливать туристические потоки до пандемийного уровня. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: спецоперация на Украине продвигается по плану.

Фото и видео: МИД России

