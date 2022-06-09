Лидер Турции сообщил, что операция начнется уже на текущей неделе.

Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о намерении Турции провести операцию в Сирии. Такие сведения глава государства представил участникам мероприятия военной направленности"Эфес-2022", которое проходит в Измире. Политик подчеркнул, что Анкара намерена завершить процесс формирования безопасного глубинного коридора, который протянется на 30 километров вдоль сирийской государственной границы. При этом начала Вооруженной миссии следует ожидать уже на этой неделе.

Турция обязательно завершит процесс на 30 км вдоль сирийской границы в самое ближайшее время. Мы просим друзей и партнеров наши беспокойства. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее местная газета Hurriyet уведомила читателей о том, что Турция начнет антитеррористическую операцию по четырем регионам на границах государства с Сирией.

Эрдоган: Турция не верит, что развернутые в Греции военные базы США направлены против РФ.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK