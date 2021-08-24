Эрдоган: Турция не верит, что развернутые в Греции военные базы США направлены против РФ

Анкара напомнила, что США имеют в Греции девять военных баз.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган: Турция не верит, что развернутые в Греции военные базы США направлены конкретно против России. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках совместной пресс-конференции с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик напомнил журналистам о том, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис изначально предлагал ему вести переговоры между Анкарой и Афинами без участия третьих стран. Однако через две недели выступил в американском Конгрессе, в котором произнес антитурецкую речь. В мае 2022 года Эрдоган заявил о том, что для него больше не существует премьера Греции, так как тот призвал Вашингтон не продавать Анкаре истребители F-16.

Эрдоган: Турция всё ещё не поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı

