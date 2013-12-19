Заявление ожидается 20 июля в рамках визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен сделать заявление для всего мира. Об этом он сообщил на встрече с представителями турецкойй молодежи. Его слова приводит ТАСС.

20 июля глава государства отправится в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). В ходе своего визита он озвучит послание, которое будет касаться острова и всего мира.

Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

При этом он не уточнил тему предстоящего выступления.

Ранее Эрдоган заявил о поддержке палестинцев Иерусалима Турцией.

Видео: YouTube / t24comtr