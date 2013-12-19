Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен сделать заявление для всего мира. Об этом он сообщил на встрече с представителями турецкойй молодежи. Его слова приводит ТАСС.
20 июля глава государства отправится в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). В ходе своего визита он озвучит послание, которое будет касаться острова и всего мира.
Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
При этом он не уточнил тему предстоящего выступления.
Ранее Эрдоган заявил о поддержке палестинцев Иерусалима Турцией.
Видео: YouTube / t24comtr
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