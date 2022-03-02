Эрдоган считает позитивной инициативу ЕС рассмотреть вопрос о вступлении Украины в ЕС

В Турции призвали проявить ЕС солидарность к Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган считает позитивной инициативу Евросоюза рассмотреть вопрос о вступлении Украины в ЕС. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на пресс-конференции в Анкаре. Мероприятие транслировалось телеканалом NTV. При этом президент Турции уточнил, что для его страны никто не проявляет таких инициатив.

Это прекрасное событие. Но проявите такую же чувствительность и к Турции. Почему вы все еще сомневаетесь насчет нас? Или нужно, чтобы на нас было совершено нападение? Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик укорил руководство ЕС о том, что оно на протяжении многих лет медлит и затягивает процесс вступления республики. По словам Эрдогана, страны ведут себя неискренне по отношению к Анкаре по линии военно-промышленного комплекса, хотя многие страны ЕС являются союзниками Турции по НАТО. Европейскую позицию по отношению к Турции президент считает далекой от духа солидарности.

Эрдоган обратил внимание журналистов на то, что когда на Украину свалились проблемы, а Владимир Зеленский выступил в Европейском парламенте, то ему европейские депутаты аплодировали стоя.

Эксперты объяснили, почему Турция не хочет военного конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı