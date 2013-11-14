Эксперты объяснили, почему Турция не хочет военного конфликта на Украине

По словам экспертов, для Турции ситуация может обернуться политическими и военными последствиями.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали реакцию Турции на "спецоперацию" России на Украине, в частности, на призыв Владимира Путина к украинским военным. Речь идет о предложении сменить власть в Киеве.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, это "неправильный и неприемлемый призыв". Эксперты отметили, что Турция явно обеспокоена возможностью подобного развития событий. Дело в том, что если бы так произошло, для Анкары это бы обернулось последствиями: как политическими, так и военными. По словам эксперта, был бы разрушен украинско-турецкий консенсус по Крыму, где Турция выступает в роли покровителя крымских татар и "пытается влиять на события в регионе".

Второй аспект — может быть сорван договор о поставках турецких военных кораблей на Украину, а также разрушено сотрудничество по БПЛА (беспилотной авиации). Сборка двигателей для Bayraktar и Akinci производится в Запорожье.

Фото: Instagram / @mevlutcavusoglu