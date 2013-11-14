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Эксперты объяснили, почему Турция не хочет военного конфликта на Украине
Сегодня, 9:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты объяснили, почему Турция не хочет военного конфликта на Украине

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По словам экспертов, для Турции ситуация может обернуться политическими и военными последствиями.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали реакцию Турции на "спецоперацию" России на Украине, в частности, на призыв Владимира Путина к украинским военным. Речь идет о предложении сменить власть в Киеве.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, это "неправильный и неприемлемый призыв". Эксперты отметили, что Турция явно обеспокоена возможностью подобного развития событий. Дело в том, что если бы так произошло, для Анкары это бы обернулось последствиями: как политическими, так и военными. По словам эксперта, был бы разрушен украинско-турецкий консенсус по Крыму, где Турция выступает в роли покровителя крымских татар и "пытается влиять на события в регионе". 

Второй аспект — может быть сорван договор о поставках турецких военных кораблей на Украину, а также разрушено сотрудничество по БПЛА (беспилотной авиации). Сборка двигателей для Bayraktar и Akinci производится в Запорожье. 

Фото: Instagram / @mevlutcavusoglu

Теги: спецоперация, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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