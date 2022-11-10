Эрдоган рассказал, от чего зависят отношения между Турцией и Арменией

Глава Турции отметил, что страна хочет окружить себя друзьями, а не врагами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, от чего зависят отношения между Анкарой и Ереваном. В ходе пресс-конференции в аэропорту Эсенборга перед вылетом в Самарканд глава государства заметил, что связи между Турцией и Арменией нормализуются в том случае, если аналогичная ситуация произойдет между Арменией и Азербайджаном. Однако на данный момент власти страны не видят позитивной картины. Лидер страны отметил, что на ситуацию пытаются оказать давление диаспоры из Франции и США.

С армянской стороной наша последняя встреча была в Праге, мы им открыто сказали: если вы направите в положительное русло отношения с Азербайджаном, то и отношения с Турцией пойдут в положительном направлении. Мы ждем от Еревана этого. Мы хотим не врагов, а друзей. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что министр по иностранной политике Турции Мевлют Чавушоглу заявил СМИ, что готов к встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, но конкретики по этой дате пока нет. Напомним, что между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, а государственная граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе властей из Анкары.

Эрдоган заявил о доверительных отношениях с Путиным.

Фото и видео: YouTube/ Recep Tayyip Erdoğan

