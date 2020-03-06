Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

Это произойдёт уже этой весной.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган рассказал, когда его страна введет в эксплуатацию комплексы С-400. Глава государства объявил, что это произойдёт в апреле.

- С-400 уже наш товар. Обучение работе на них продолжается. С апреля ЗРК будут готовы к эксплуатации, - сказал Эрдоган.

Он отметил, что если Америка поставит Турции системы ПВО Patriot, то "мы их тоже купим". Об этом он также рассказывал на минувшей встрече в России.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400 в Турцию начались в середине июля. Это стало началом фазы напряжённых отношений между США и Турцией.

Ранее Лавров уточнил, о чем именно договорились Путин и Эрдоган.

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