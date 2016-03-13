Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность контакта с РФ

В Турции готовы быть посредниками в мирном урегулировании украинского кризиса.

Режим всеобъемлющего прекращения огня на украинской территории создаст необходимые условия для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, поэтому данную возможность упускать нельзя ни в коем случае. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Слова главы государства опубликовали представители местной администрации на официальном онлайн-ресурсе. Власти в Анкаре добавили, что политический лидер находит чрезвычайно важным стремление Кремля и чиновников с Банковой улицы вести прямой диалог друг с другом. При этом Турция готова оказать партнерам поддержку на всех этапах мирного процесса.

Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

В Турции указали, что Реджкп Тайип Эрдоган "будет рад" принять российскую и украинскую делегации а Стамбуле для проведения мирных переговоров.

"Рабочая партия Курдистана" объявила о самороспуске.

Фото: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan