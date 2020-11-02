Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил уравнять исламофобию и антисемитизм. По его мнению, в Европе права мусульман ущемляются также, как раньше ущемляли права евреев.
Турецкий лидер считает, что мусульман дискриминируют, их права и свободы ущемляют.
Это неправильный подход, который угрожает будущему человечества, культуре сосуществования разных верований.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Он предлагает бороться с исламофобией также, как боролись с антисемитизмом после Холокоста.
Ранее мы писали, что швейцарские журналисты считают, что Путин нашел ахиллесову пяту Эрдогана.
Видео: YouTube / Video Yayın
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