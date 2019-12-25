Швейцарские журналисты считают, что Путин нашел ахиллесову пяту Эрдогана

Neue Zürcher Zeitung прокомментировало ситуацию в сирийском Идлибе.

Швейцарские журналисты считают, что Владимир Путин нашел ахиллесову пяту Реджепа Тайипа Эрдогана. В газете Neue Zürcher Zeitung говорится о том, что действия РФ в Сирии могут обернуться неожиданными последствиями для Турции. Именно поэтому авторы статьи считают, что Москва обнаружила слабое место в политике турецкого президента.

В материале упоминается о ракетно-бомбовом ударе Воздушно-космических сил России по тренировочному лагерю боевиков в провинции Идлиб. Журналисты полагают, что Анкара собственными действиями на Кавказе, Сирии и Ливии регулярно пытается помешать деятельности России. Если наступательные операции российских военных в регионе не прекратятся, то в Турцию может хлынуть толпы беженцев из Идлиба.

Напомним, что ранее Эрдоган говорил о том, что удар был нанесен по оппозиции Сирии. Однако на их стороне выступают террористические вооруженных группировки, которые поддерживает Турция.

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