Швейцарские журналисты считают, что Путин нашел ахиллесову пяту Эрдогана

Швейцарские журналисты считают, что Владимир Путин нашел ахиллесову пяту Реджепа Тайипа Эрдогана. В газете Neue Zürcher Zeitung говорится о том, что действия РФ в Сирии могут обернуться неожиданными последствиями для Турции. Именно поэтому авторы статьи считают, что Москва обнаружила слабое место в политике турецкого президента.
В материале упоминается о ракетно-бомбовом ударе Воздушно-космических сил России по тренировочному лагерю боевиков в провинции Идлиб. Журналисты полагают, что Анкара собственными действиями на Кавказе, Сирии и Ливии регулярно пытается помешать деятельности России. Если наступательные операции российских военных в регионе не прекратятся, то в Турцию может хлынуть толпы беженцев из Идлиба.
Напомним, что ранее Эрдоган говорил о том, что удар был нанесен по оппозиции Сирии. Однако на их стороне выступают террористические вооруженных группировки, которые поддерживает Турция.
Фото: Pixabay.com
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