Эрдоган предложил Путину оставить Турцию "один на один" с Сирией

Деталями телефонного разговора с российским президентом глава Турции поделился на встрече с депутатами в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным попросил его оставить Турцию один на один с режимом президента Сирии Башаром Асадом. Эрдоган также поинтересовался, создаст ли РФ свою военную базу в Сирии.

Напомним, ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Главы государств обсудили утром в пятницу выполнение договоренностей в зоне деэскалации. Звонок проводился по просьбе представителей Анкары.

Видео: Youtube / Bloomberg Politics