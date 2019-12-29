Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президенты договорились о новом сотрудничестве.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Главы государств обсудили утром в пятницу выполнение договоренностей в зоне деэскалации. Звонок проводился по просьбе представителей Анкары. Об этом сообщили в "ТАССе".

Разговор был подробный, посвященный необходимости выполнить изначальные соглашения прокомментировал чиновник

Президенты обсудили возможность новых контрактов на различных уровнях. Делегации двух стран продолжат работу по достижению понимания между странами.

Ранее Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно.

Видео: YouTube/Sky News