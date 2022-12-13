Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения за год

Турецкий лидер посетил пострадавшую провинцию Кахраманмараш.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поставил перед государством цель устранить последствия землетрясения за год. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего рабочего визита в пострадавший регион Кахраманмараш. Эта провинция получила наибольшее разрушение от подземных толчков, которые привели к гибели более чем восьми тысяч человек. Местные СМИ показали кадры, как политик в сопровождении профильных министров прибыл на место инцидента. В это время в центре страны метеорологи зафиксировали еще одно землетрясение с магнитудой в 4,5 балла. Такую информацию предоставили эксперты из Европейско-Средиземноморского сейсмологического цента (EMSC). Толчки зафиксированы в 10:26 утра по времени UTC (13.26 совпадает с московским) в 37 километрах от города Газиантеп с населением в один миллион человек. Очаг залегал на глубине в два километра.

Я особенно прошу вас не давать возможности провокаторам. Я прошу представителей прессы не давать такой возможности. Сегодня время единства и солидарности. Мы мобилизовали все наши средства. Реджп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган объявил район землетрясения в Турции зоной ЧС.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan