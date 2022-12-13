Эрдоган объявил район землетрясения в Турции зоной ЧС

Глава страны напомнил о проводимых поисково-спасательных операциях.

Президент Эрдоган объявил район землетрясения зоной чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеообращения к нации. Политик пояснил, что ситуация затрагивает десять местных провинций, которые значительно пострадали от подземных толчков. Лидер республики указал на то, что данные правительственные меры являются вынужденными из-за последствий стихии. Введение режима ЧС дает гарантии на проведения быстрых и эффективных поисково-спасательных операций. Основанием для изменения режима в регионах турецкий лидер Эрдоган назвал данные ему Конституцией должностные полномочия.

Мы объявляем регионы, затронутые землетрясением, зоной ЧС. Принято решение ввести в этих 10 провинциях режим чрезвычайного положения на три месяца. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган назвал землетрясение одной из крупнейших катастроф в мире.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan