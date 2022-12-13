Эрдоган назвал землетрясение одной из крупнейших катастроф в мире

В стране продолжается работа по поиску людей под завалами.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение в Турции одной из крупнейших катастроф не только в регионе, но и в мире. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления с видеообращением к нации. Он добавил, что власти республики продолжают проводить поисков-спасательные мероприятия, эти операции идут быстрыми темпами. Лидер страны объявил о задействовании всех имеющихся ресурсов, а также поддержке граждан и добровольцев.

Эти землетрясения вызвали большие разрушения на очень большой территории по сравнению с аналогичными землетрясениями. Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

В Турции удалось спасти более восьми тысяч человек после землетрясения.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan