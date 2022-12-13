Фуат Октай рассказал о количестве жертв от землетрясения, зафиксированных властями на текущий момент.

В Турции удалось спасти более восьми тысяч человек после землетрясения. Соответствующей информацией в ходе брифинга с местными журналистами рассказал вице-премьер страны Фуат Октай. Чиновник привел предварительные итоги проведения поисково-спасательных работ после сокрушительных подземных толчков в различных регионах государства. Эксперт добавил, что в настоящее время власти приостановили на 48 часов въезд транспортных средств на территорию Хатая, Кахраманмараша, Адыямана. Эти ограничения будут действовать с 11 часов утра по местному времени (совпадает с Москвой). Исключением станут машины, которые занимаются транспортировкой гуманитарных грузов.

Из-под завалов было спасено более 8 тысяч человек, а число обрушившихся зданий составило 5 тысяч 775. Число жертв возросло до 3 419 человек, 20 534 получили ранения. Фуат Октай, вице-премьер Турции

Ранее стало известно о том, что количество погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 3 419, а пострадавшими считаются более 20 тысяч человек.

К Генконсульству Турции петербуржцы приносят цветы.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK