Эрдоган пообещал замедлить инфляцию в Турции с начала 2023 года

Записал видеообращение к Money Talks.

Реджеп Тайип Эрдоган пообещал замедлить инфляцию в стране с начала 2023 года. В ходе выступления на саммите Money Talks глава государства пообещал, что правительство планирует "сломать хребет" высокому уровню инфляции. Политик уточнил, что вопрос стоимости жизни решается чиновниками шаг за шагом, а данная повестка дня находится не только в Анкаре, но и Америке или Европе. Эрдоган напомнил о том, что страна достигла значительных успехов в оборонной промышленности за короткое время, что является одним из предлогов для национальной гордости.

Мы проектируем, производим и разрабатываем необходимые нам системы в широком диапазоне внутри страны и на национальном уровне. Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции

Лидер Турции уточнил, что в 2002 году экспорт военной продукции от местной оборонной промышленности составлял всего 248 миллионов долларов, но в 2021 году году профильное ведомство побило рекордную сумму в 3 миллиарда 224 миллиона долларов. В текущем году обща сумма достигнет более трех миллиардов долларов. Речь идет о создании и поставках ракет, боеприпасов, а также беспилотных воздушных, наземных и морских транспортных средств, вертолетах и кораблях.

Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan