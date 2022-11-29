Эрдоган: Турция не будет отчитываться за операции на севере Сирии и Ирака

Анкара считает, что действия страны направлены на обеспечение мира и безопасности.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил по завершению заседания с местными правительством о том, что Турция не будет отчитываться за свои военные наземные или воздушные операции на севере Сирии и Ирака, так как эти действия направлены на укрепление мира в регионе и безопасности. По мнению главы государства, действия Анкары не должны никого беспокоить. Чиновник пояснил участникам мероприятия, что страна не станет терпеть лицемерие со стороны некоторых отдельных стран, которые продолжают поддерживать запрещенные террористические организации из-за того, что боевики успели вовремя сменить название своего движения.

Турция по-прежнему полна решимости создать зону безопасности у своих южных границ глубиной в 30 километров. Нам не нужно ни у кого получать разрешение, предпринимая шаги, касающиеся безопасности родины и народа. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Лидер Турции уточнил, что запрещенная на территории страны Рабочая партия Курдистана действует на севере Сирии под наименованиями PYD и YPG, а также называет себя "Сирийскими демократическими силами".

Эрдоган допустил проведение наземной части военной операции в Сирии и Ираке.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan