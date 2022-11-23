Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака "только началом"

В Турции напомнили о важности охраны госграниц.

Президент Турции реджеп Тайип Эрдоган назвал операцию Вооруженных сил на севере Сирии и Ирака "только началом". Об этом глава государства упомянул в ходе своего выступления на заседании правящей партии. Политик добавил, что чиновники в Анкаре настроены решительно обеспечивать безопасность государственных границ.

Наши начавшиеся операции являются только началом мероприятий по обеспечению безопасности наших границ. Тайип Реджеп Эрдоган, президент Турции

Напомним, что в воскресенье 20 ноября Турция проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране (как террористическое движение) Рабочей партии Курдистана (РПК). В частности, СМИ рассказывали о двух ударах по городу Кобани, а также в северной части Ирака. Данная миссия названа турецкими властями успешной. Эрдоган не стал исключать, что за воздушными нападениями могут последовать наземные. В ночь на 23 ноября Анкара заявила о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч".

Эрдоган заявил, что Европа и Польша дорого заплатят за изоляцию России.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan