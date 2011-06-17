Эрдоган заявил, что Европа и Польша дорого заплатят за изоляцию России

Он призвал политических лидеров европейских стран одуматься.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции против России и изоляция Москвы от мира приведут Европу и Польшу к серьезным проблемам. Свое мнение политик высказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".



Эрдоган считает, что цена за негативное отношение к России будет бесконечной. Он призвал политических лидеров европейских стран одуматься.



Ранее президент Турции заявил о доверительных отношениях с Путиным. Политик пояснил, что в противном случае было бы невозможно возобновить участие РФ в "зерновой сделке" по Черному морю. Лидер страны вспомнил и о вопросе, касающегося строительства атомной электростанции в Аккую, Синоп.



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