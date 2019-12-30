Анкара передала Москве ведущую роль в урегулировании конфликта.

Эрдоган передал Путину шанс внести лепту в урегулирование ситуации в Ливии. Президент Турции заявил, что Анкара со своей стороны приложила все усилия на разрешение конфликта. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на политика.

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Реджеп Тайип также считает, что к урегулированию ситуации следует подключить представителей Катара и Туниса. Напомним, что первый раунд переговоров между Файезом Сараджем и Халифом Хафтаром закончился ничем. Накануне политики провели неличную встречу в Москве, но соглашения по перемирию так и не были подписаны. В следующий раз руководители ПНС и ЛНА могут встретиться 19 января в Берлине.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии в Москве.

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME