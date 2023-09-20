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Эрдоган осудил негативные события в отношениях между Азербайджаном и Арменией

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Он также выразил надежду, что эти события в регионе быстро закончатся.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил негативные события в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил на выступлении в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Эрдоган отметил, что категорически осуждает последние негативные события в отношения между Баку и Ереваном. Он также выразил надежду, что эти события в регионе быстро закончатся. Также турецкий лидер добавил, что Анкара готова продолжать "оказывать содействие и продолжать усилия для диалога между сторонами".

Ранее мы сообщали, что у посольства России в Ереване усилили меры безопасности.

Видео: Организация Объединенных Наций

Теги: азербайджан, армения, президент турции, реджеп тайип эрдоган
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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