Он также выразил надежду, что эти события в регионе быстро закончатся.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил негативные события в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил на выступлении в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Эрдоган отметил, что категорически осуждает последние негативные события в отношения между Баку и Ереваном. Он также выразил надежду, что эти события в регионе быстро закончатся. Также турецкий лидер добавил, что Анкара готова продолжать "оказывать содействие и продолжать усилия для диалога между сторонами".

Ранее мы сообщали, что у посольства России в Ереване усилили меры безопасности.

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