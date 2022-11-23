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У посольства России в Ереване усилили меры безопасности

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У здания посольства дежурят около 20 полицейских.

У посольства России в Ереване усилили меры безопасности. Об этом сообщает "РИА Новости".

У здания посольства дежурят около 20 полицейских. Также рядом находится небольшая группа местной молодежи, которая не выражает никаких лозунгов. Отметим, что вчера вечером, 19 сентября, более сотни человек устроили акцию протеста у российской дипмиссии. Они не давали сотрудникам посольства возможность покинуть здание.

Ранее Минздрав Армении заявил о 34 пострадавших при протестах в Ереване.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ереван, меры безопасности, посольство россии в армении
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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