У здания посольства дежурят около 20 полицейских.

У посольства России в Ереване усилили меры безопасности. Об этом сообщает "РИА Новости".

У здания посольства дежурят около 20 полицейских. Также рядом находится небольшая группа местной молодежи, которая не выражает никаких лозунгов. Отметим, что вчера вечером, 19 сентября, более сотни человек устроили акцию протеста у российской дипмиссии. Они не давали сотрудникам посольства возможность покинуть здание.

Ранее Минздрав Армении заявил о 34 пострадавших при протестах в Ереване.

Видео: Telegram / РИА Новости